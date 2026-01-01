„Е, тръгваме ли“, „За мен беше чест, истинска чест“, „Ще се видим в...“ – това са част от последните думи на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, изречени в хижата на ужасите край Петрохан.

По време на пресконференцията разследващите показаха видеозаписи пред хижата край Петрохан, на които се виждат и чуват част от починалите, разговори между тях, моменти на сбогуване и на подпалване на част от постройката.

Загадката „Петрохан“ е напът да се разбули: кадри преди смъртта и решаващи следи (ОБЗОР)

„В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа, които са записвали на SD карти, захранвани от слънчеви панели.

Именно от една от тях ще ви предоставим записи, в които да видите самата хронология на събитията, които са се извършили в предишния ден - преди да ги намерим вече като починали лица“, съобщи Ангел Папалезов.

В записа се чуват изрази като „Е, тръгваме ли“, „За мен беше чест, истинска чест“ и „Ще се видим в…“. След това двама от присъстващите правят жест с ръце, наподобяващ молитвена поза. Един от мъжете казва „по по-хубав начин, че“, след което друг прави с ръка имитиращо движение като при стрелба. Сцената е последвана от смях и репликата „Благодаря ви за всичко“, с която видеото приключва.

Той сподели, че от опожаряването камерите са унищожени, както и самите устройства, върху които са съхранявани записите, и не могат да бъдат възстановени. На останалите записи, обаче, се вижда как ръководителят на сдружението си „взима сбогом“ с трите намерени мъртви лица край хижата.

„Вдясно на кадрите се вижда кемперът, с който се качват и напускат района на Петрохан. На следващия запис, който е в 16:00 ч. (същия ден), ще видите вече самите три лица, които са намерени мъртви на по-късен период, със субтитри как коментират тяхното потегляне, което не е известно накъде е към онзи момент“. В 20:44 вече се вижда, че вдясно на екрана, в близост до автомобила започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години", допълни експертът.