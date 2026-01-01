Пътуването към к. к. „Пампорово“ се извършва без ограничения. Пътят е почистен и е на асфалт, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес заради инцидент между лек автомобил, движещ се от село Проглед към курортния комплекс, и снегорин за кратко бе затруднено движението в участъка.

В област Смолян пътищата са почистени и е осигурено движението при зимни условия. В момента временно поради снеговалеж и за почистване е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход „Превала“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция и да не предприемат резки маневри.