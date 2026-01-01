Още една дълго чакана връзка в София тръгва към реализация - обявихме процедурата за изпълнител на първия етап от Източната тангента. Това обяви кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

Пътната инфраструктура е личен приоритет в работата ми. Една от причините за това е времето - времето, което всеки от нас губи в пътя си до работа, до дома, до близките си. Връзката между северните и североизточните квартали и достъпът до летището са точно такъв пример – проект, който градът чака от години, отбеляза Терзиев.

По думите му по Източната тангента работят от ден първи, а днес се прави следващата стъпка. "Придобихме проекта през 2025 г., съгласуван е, за първия етап има разрешение за строеж и приключени отчуждавания. Сега стартираме процедура за избор на изпълнител, преминала контрола на Агенцията за обществени поръчки".

Общата дължина на Източната тангента е 1 460 метра. Започваме строежа с участъка от Северната тангента до бул. „Владимир Вазов“. Ще изградим пътен възел на две нива - с ясна логика на движение, без конфликтни точки и с по-висока безопасност. Паралелно подготвяме и втория етап – до бул. „Ботевградско шосе“.

Строителството временно ще промени организацията на движение. Управляваме процеса така, че неудобството да е минимално, докато стигнем до крайния траен резултат: по-бързо и по-ефективно придвижване в града.

Това е стратегически проект за София. С него, както и с разширяването на метрото, на бул.”Рожен”, надлеза на Бакърена фабрика, изграждането на бул. ”Тодор Каблешков” подобряваме свързаността, облекчаваме трафика и правим града по-функционален за хората, които живеят и работят тук. Не с думи, а с конкретни действия, заяви Терзиев.