Осемнадесетмесечно момиченце, задържано от седмици от американските имиграционни власти беше върнато в център на задържане и му бяха отказани медицински грижи след хоспитализация със животозастрашаващо респираторно заболяване, става ясно от иск, предявен във федерален съд в щата Тексас, предаде Ройтерс.

Бебето, посочено в иска с името Амалия е освободено от имиграционните власти, след като родителите му подали иска в петък. И родителите, които също са били задържани, са освободени.

Нов шокиращ случай в САЩ: Съдия спаси и освободи 5-годишно дете, задържано от имиграционните власти

Семейството е било арестувано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.

"Амалия не е трябвало да бъде задържана. Тя е била на косъм от смъртта в Дили", каза адвокатката на семейството.

Американското министерство на вътрешната сигурност засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.