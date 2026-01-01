Жители на Силистра протестираха мирно пред сградата на електроразпределителното дружество в града. Причината за недоволството по думите им са значително увеличените сметки за електроенергия.

Протестиращите казаха, че фактурите за януари са приблизително двойно по-високи, в сравнение с тези за декември, без да е налице съществена разлика в потреблението. Част от тях посочиха, че са платили сметки в размер на 300–400 евро за изминалия месец и изразиха притеснения за семейния си бюджет. Някои от участниците в протеста заявиха, че не получават достатъчно яснота относно начина на формиране на сметките и настояха за публичен отговор от доставчика на електроенергия.

Хиляди домакинства с шокиращи сметки за ток (ВИДЕО)

Група от протестиращите влезе в административната сграда на дружеството, но там не е имало представители на ръководството.

Организаторите на протеста съобщиха, че ще отправят официално запитване до ръководството на енергийното дружество. По думите им, ако до утре не получат отговор, ще организират нов протест.