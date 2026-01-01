Няма регистрирани превишения на допустимите норми за фини прахови частици в Стара Загора от началото на 2026 година. Това стана ясно по време на работна среща, проведена на 9 февруари в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, посветена на качеството на атмосферния въздух в общината.

В срещата участваха директорът на РИОСВ Ивилина Станева, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Недялка Кабаджова, заместник-кметът на Община Стара Загора по транспорт, екология и инвестиции Радостин Танев, както и експерти от ангажираните институции.

Качеството на въздуха в града се проследява чрез Автоматичната измервателна станция „Зелен клин“ – представителен градски фонов пункт за мониторинг, която предоставя в реално време данни за нивата на основните атмосферни замърсители. От началото на годината средноденонощната норма за фини прахови частици ФПЧ10 от 50 микрограма на кубичен метър не е била превишавана. Най-високата отчетена стойност е регистрирана на 15 януари – 49,16 микрограма на кубичен метър.

През периода от 2 до 5 февруари данни по показателя ФПЧ10 не са били налични поради извършване на техническа проверка на анализатора. Превишения по останалите контролирани показатели също не са отчетени.

По време на дискусията беше подчертано, че през зимните месеци основните фактори за повишени нива на фини прахови частици остават отоплението с твърди горива в битовия сектор и интензивният автомобилен трафик. С най-малък принос към замърсяването е промишлеността, тъй като повечето горивни инсталации в община Стара Загора използват природен газ. Метеорологичните условия като мъгли и безветрие също влияят върху задържането на замърсителите.

Заместник-кметът Радостин Танев съобщи, че през януари в общината са постъпили сигнали от граждани, свързани с качеството на въздуха. Директорът на РЗИ – Стара Загора д-р Недялка Кабаджова увери, че към момента няма данни за връзка между здравословното състояние на населението и показателите за атмосферно замърсяване.

Акцент в срещата беше поставен върху необходимостта от по-добра координация между институциите, навременен обмен на информация и информираност на обществото. Обсъдени бяха и бъдещи съвместни действия за устойчиво подобряване на качеството на атмосферния въздух и опазване здравето на гражданите.