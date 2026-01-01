По искане на Окръжна прокуратура – Враца съдът постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 32-годишен турски гражданин, обвинен в причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие в района на община Криводол.

Катастрофата е станала на 27 януари.

В резултат на удара е загинал 44-годишният мъж.

Непосредствено след инцидента чуждестранният гражданин е бил приет в болница и подложен на оперативно лечение. Съдебномедицинска експертиза е установила, че в ранния следоперативен период здравословното му състояние не е позволявало задържането му в арест или място за лишаване от свобода.

В този период спрямо него е била наложена мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на страната, както и временно отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

След постъпване на нови данни за здравословното му състояние, с постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с цел осигуряване явяването му пред съда и е бил преведен със специализиран транспорт от лечебното заведение в затвора във Враца.

Днес, 9 февруари 2026 г., съдът уважи искането на прокуратурата, като прие, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението, както и реална опасност той да се укрие.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.