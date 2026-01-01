Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ за 61-годишния турски гражданин Сътан Топкул, обвинен за катастрофата със загинало дете в Прохода на Републиката.

Делото е образувано след подадена жалба от защитника на обвиняемия срещу определение на Окръжен съд-Велико Търново от 27 януари, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд.

След направения анализ на представените доказателства, въззивният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен под наказателна отговорност. Същевременно съставът намира и че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие и/или да извърши престъпление.

Взети са предвид обстоятелствата, че е чужд гражданин без адрес за пребиваване на територията на България и трудовата му ангажираност е свързана с пътувания като международен шофьор.

Налични са и доказателства по делото, сочещи неговото бягство от местопроизшествието, извършено по значително опасен начин. Взема се предвид и факта, че за престъплението, в което е обвинен се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода, се посочва в мотивите на магистратите.

Според тях, като е достигнал до същия извод по отношение необходимостта от взимането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, първостепенният съд е постановил законосъобразен и обоснован съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Определението на Апелативния съд във Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.