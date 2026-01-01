Досъдебно производство (по чл. 116 от Наказателния кодекс (НК)) е заведено по случая с намерения вчера сутринта, в района на връх Околчица във Врачанския Балкан, кемпер с три трупа в него, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Според НК чл. 116 е за убийство, за което наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Мистерията „Петрохан“ се заплита все повече: 6 жертви, сред които и дете, намерени оръжия и нови въпроси

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) главен комисар Захари Васков съобщи вчера, че намерените трупове са на хора, свързани със случая „Петрохан“, допълвайки, че се работи по всички възможни версии.

На превозното средство се е натъкнал мъж, който имал в района лятна кошара и наминавал да я наглежда понякога, обясни и директорът на Областната дирекция на МВР - Враца старши комисар Красимир Йончев. По думите му сигналът до тел. 112 е подаден в 9:29 ч. на 8 февруари, след което веднага е сформиран екип от Областната дирекция във Враца. Местопроизшествието е запазено до идването на експерти и криминалисти от ГД „Национална полиция“ от София.