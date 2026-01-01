Шампиони от последните сезони на Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“. Те ще премерят сили чрез нестандартни вкусове и комбинации, поднесени на масата като впечатляващи шедьоври. Всичко ще се случи пред очите на зрителите от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA.

Своите домове и кулинарни пристрастия ще разкрият петима домакини, които вече са доказали, че за тях приготвянето на храна е истинска емоция. Сред тях е очарователната дама, която показа, че притежава желязна амбиция и несломима воля, красивата звездна победителка от сезон 7 – Златка Димитрова. Забавлението тази седмица е гарантирано чрез присъствието на любимеца на публиката, актьорът с тънко чувство за хумор и неизменна усмивка – вицешампионът от последния сезон на горещото кулинарно риалити Даниел Пеев-Дънди.

Победата е вкус, който те познават – Лъчезар Чоткин влезе в сезон 6 на Hell’s Kitchen като кълбо от енергия, а всичко, през което премина в Кухнята на Ада му помогна да канализира целия си ентусиазъм по пътя към върха. Победителят от пети сезон на Hell’s Kitchen Станислав Иванов няма да изневери на себе си и любовта си към сладкото. Нестандартният сладкар, който обича не само захарта, но и тренировките в зала, е готов да покаже, че и многостепенните менюта не могат да го спънат по пътя към плакета на шеф Иван Манчев. В шампионската седмица ще се изяви и една дама, която доказа, че може да претвори красотата дори и в чиния, най-добрият готвач сред звездите в сезон 6 – Александра Гърдева.

Градусите в кухнята ще са високи, а стремежът към съвършенство не винаги ще завършва с успех. Кой от шампионите ще получи признание и от шеф Манчев?

