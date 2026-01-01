Осем души пострадаха при сблъсък на няколко плавателни съда във Венеция, съобщават италианските медии.

Корабче на транспортната компания „Алилагуна“ се е повредило и е променило рязко курса си, при което се е сблъскало с две гондоли в Канале гранде в зоната при моста „Риалто“. Пътниците от гондолите са паднали в студените води на канала. С черепна травма е капитанът на корабчето. Инцидентът е станал вчера по обед местно време.

От 31 януари във Венеция се провежда Венецианският карнавал. Ден преди сблъсъка при моста „Риалто“ по Големия венециански канал се състоя една от емблематичните прояви от карнавалната програма - водното шествие на 12-те най-красиви момичета на Карнавала. Те бяха транспортирани по двойки в гондоли и след края на водното шествие бяха представени на широката общественост на голямо тържество на площад „Сан Марко“.