Кметът на Русе Пенчо Милков каза на пресконференция, че срещу него и срещу решението на Общинския съвет Общината да закупи буферен паркинг за камиони със средства от държавата, продължава да има политически атаки и по темата се "сеят" неверни твърдения. По думите на кмета целта е не само да се уязви личността или политическото бъдеще на един човек, а да бъде овладян градът.

Директорът на общинската дирекция „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите“ Георги Игнатов отбеляза, че за тази вечер дори има организиран протест срещу това решение, за който има информация, че ще присъстват и хора от други населени места. Игнатов призова хората да бъдат добросъвестни и да не се стига до нарушаване на обществения ред.

„Понякога предлагаме непопулярни решения, но всяко мое и на моя екип действие е мотивирано от чувство за отговорност и за каузата на нашия град“, каза Милков.

Председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев отчете, че предложението на общинската администрация за придобиване от държавата срещу 10 млн. евро целеви средства на паркинга за тежкотоварни автомобили, който преди това беше отдаден на концесия, е получило подкрепата на седем от деветте групи в Общинския съвет.

„За мен решението с 34 гласа категорично показва позицията на Общинския съвет. Придобивайки това съоръжение, има възможност много дейности на това място да бъдат развити, решение за което ще вземе отново Общинският съвет“, каза още акад. Белоев.

Въпреки улесняването на преминаване на българо-румънската граница след влизането на двете държави в Шенгенското пространство и по суша, паркингът продължава да се използва от камиони, каза още Милков, като отчете, че през януари от там са минали 2700 тежкотоварни автомобила. Той добави, че държавните институции, които продължават да осъществяват контрол по правилата на риска извън граничния пункт, ще могат да правят това от този паркинг, а не както сега по булевардите и пътищата в района. Част от мястото може да се ползва и за депо на обществения автотранспорт, тъй като към момента Община Русе плаща наем шест хиляди евро на месец за настоящото депо.

„Това е стратегически обект на северната граница на България при Дунав мост. Има възможност да се закупи с целеви средства от държавата“, каза още Милков. Той добави, че само в последните три години без бюджетните средства по делегирани бюджети и европейско финансиране, държавата е сключила договори с Община Русе за над 100 млн. лв.

Пенчо Милков припомни, че първоначалното му желание е било този паркинг да бъде държавен, както и да има такива на всички граници, за да може чрез една дигитална опашка държавата да има контрол над трафика в страната. След изграждането на съоръжението в Русе от фирма, спечелила съответната процедура за отстъпено право на строеж, са били решени проблемите с опашките от тирове, които затрудняваха придвижването в района на Дунав мост години наред. Русенският кмет отбеляза, че в съоръжението са вложени средства за ВиК и електрически инсталации, комуникации, осветление, камери, изграждане на магазин и санитарни сгради. Всичко е на обща площ от 114 декара, на които има и 1700 кв. м застроена площ, а към септември миналата година съоръжението е било оценено от експерти на 11,7 млн. евро.

Милков припомни още, че договорът е със срок 30 години, от които остават още 27 и изчислените бъдещи приходи от него са хипотетични. Освен това, връщането на този обект след толкова време означава, че той ще бъде доста амортизиран. Предсрочното прекратяване на договора при други условия, без закупуване, би минало през писане на писма, съдебни дела, което би отнело години, каза още русенският кмет.