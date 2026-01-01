На 12 февруари между 8:00 и 17:00 часа ще бъде спряно водоподаването към жилищните квартали „Васил Левски” и „Възраждане” в Ямбол, съобщиха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация” (ВиК). Мярката е заради дейности по продължаващия ремонт на мрежата в района.

Ще бъде извършена подмяна на отсечка от захранващия двата квартала водопровод.

Работата по цялостна реконструкция на мрежата в квартал „Васил Левски” започна в средата на януари тази година. Проектът включва подмяна на захранващия водопровод и всички сградни отклонения.

Инвестицията е на стойност близо 992 хил. евро, средства на водоснабдителното дружество. Строително-монтажните дейности се очаква да приключат до края на май 2026 г.