Недекларирани 71 230 британски лири бяха открити от митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, напускащ страната.

На 6 февруари 2026 г. на пункта е пристигнал влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, е представил документи за превоз на стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция.

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са установени зони с необичайни плътности. В хода на последвалия физически контрол митническите служители откриват 10 пакета с британски лири, укрити в шкаф на полуремаркето в изрязана пластмасова туба, покрити с желязна верига. Още три пакета с валута са намерени в седалките на шофьорската кабина.

Общото количество на установената валута възлиза на 71 230 британски лири, с левова равностойност 82 040,10 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение – Свиленград.