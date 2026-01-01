Обилните валежи през последните дни са предизвикали свлачищни процеси и срутване на подпорни стени в две населени места на територията на община Неделино, като са застрашени две жилищни сгради, съобщи кметът Боян Кехайов.

В село Бурево зад жилищна сграда се е срутила подпорна стена, която се е опряла в къщата и е активирала свлачище. По думите на кмета съществува реален риск от конструктивни увреждания на сградата. Няма подход за техника до къщата и трябва да се направи път. Теренът в момента е преовлажнен.

Подобна ситуация е възникнала и в село Кочани, махала Раевица, където земна маса е пропаднала под основите на къща, което също създава опасност от срутване.

По случая е назначена комисия, в която ще има представители и на областната администрация, и ще бъде извършен оглед на място, за да се предложи спешни аварийни мерки за укрепване на имотите. Предстои да бъде подадено искане за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Кехайов уточни, че в едната живее възрастна жена, която поради опасността вече е напуснала дома си и е настанена при близки. Другата сграда се обитава периодично.