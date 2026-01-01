Вторият и третият стълб на пенсионната система следва да бъдат разглеждани не като спомагателни или чисто регулаторни елементи, а като ключови инструменти за осигуряване на адекватен доход в старост в условията на демографски натиск и ограничен капацитет на разходопокривния модел. Това се посочва в становище на Фискалния съвет на България относно предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), публикувани от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 17 декември 2025 г., информират от Съвета.

Според Фискалния съвет това налага изместване на фокуса от формалното усъвършенстване на надзора към реалните резултати за осигурените лица - натрупвания, доходност и очаквани заместващи доходи.

В този контекст, развитието на третия стълб следва да се превърне в целенасочена публична политика, интегрирана с по-широката рамка на дългосрочните спестявания, финансовата грамотност и данъчните стимули, посочват от Фискалния съвет.

Според Съвета само чрез последователен и координиран подход допълнителното пенсионно осигуряване може да изпълни своята роля като реален компенсатор на намаляващата адекватност на първия стълб и да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери.

От Фискалния съвет обясняват, че целта на становището е да оцени доколко предвижданите изменения обосновават необходимостта, целесъобразността и ефективността на предлаганите изменения в законодателството на допълнителното пенсионно осигуряване.

След публикуваните от Министерството на финансите за обществено обсъждане промени в КСО, през януари те бяха обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество, а Министерският съвет в оставка одобри проекта за въвеждане на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, припомня БТА.

Според промените осигурените лица ще могат да избират начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил. В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Предвижда се гражданите да могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонд с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен.

При оценката на предвижданите промени във втория стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), от Фискалния съвет отчитат, че в отделните предложения са налице принципно правилни акценти като: подобрение на индивидуалния избор и риск-мениджмънт, което ще позволи на осигурените лица да избират инвестиционна стратегия според профила и възрастта си; стремежа към по-добро информирано решение на осигурените за управление на собствените средства.

Друго положителни моменти са обвързването на изплащането с определени прагове на средства, което повишава предвидимостта за осигурените лица; засилването на сигурността и предвидимостта за бъдещите пенсионери, чрез създаването на балансирани и финансово устойчиви варианти за изплащане.

Положително е също намерението за по-детайлна регламентация на фазата за изплащане на пенсиите от универсалния пенсионен фонд, както и по-ясното дефиниране на правата на осигурените лица; стремежа към повишаване на прозрачността в дейността на пенсионно осигурителните дружества и в засилването и укрепването на надзора върху тях; както и съгласуването в по-голяма степен с европейските стандарти за защита на потребителите на финансови услуги.

Според Фискалния съвет всички тези позитивни моменти са концептуално оправдани и са в пълно съответствие с естеството на осигуряването в условията на капиталово покривна пенсионна система.

От Фискалния съвет обаче посочват и слабости и предизвикателства, като отбелязват, че въпросът за адекватността на втория стълб остава недостатъчно разгърнат. В мотивите и предложенията за промени не е поставен в достатъчна степен един от ключовите въпроси за устойчивостта на втория стълб - именно какъв реален ресурс се очаква да бъде акумулиран и каква допълнителна пенсия може обосновано да се очаква от него, пишат от Фискалния съвет. При действащия към момента общ размер на осигурителната вноска от 5 процента, както и предвид непълните или прекъснати трудови биографии на значителна част от осигурените, натрупванията по индивидуалните партиди обективно са ограничени. Това създава необходимост от по-ясно поставяне на темата за адекватността като водещ приоритет на реформата, се посочва в становището.

От Съвета посочват още необходимостта от по-задълбочена аналитична и актюерска обосновка, добавяйки, че предложенията за законодателни промени не са подкрепени от достатъчно подробен икономически и актюерски анализ, който да даде отговор на въпросите какъв ще бъде очакваният ефект върху разходите за управление на пенсионноосигурителните дружества и върху реалната възвръщаемост за осигурените лица; какъв би бил приблизителният размер на втората пенсия при различни доходни и осигурителни профили; как предвижданите изменения ще се отразят върху нетната доходност по индивидуалните партиди.

Друго предизвикателство, свързано с предложените промени, касае осигурените лица и нуждата от засилена защита. При наличие на ограничена инвестиционна култура и при липса на достатъчно ясни защитни механизми, част от осигурените лица биха могли след първоначалното си разпределение да преминат към инвестиционни профили, които не съответстват на техния възрастов и рисков профил - било към по-рискови, било към прекалено консервативни подфондове, посочват от Фискалния съвет, обяснявайки, че това би могло да доведе до по-ниски реални пенсии и до обществено недоволство и напрежение.

В становището се коментира и възможността за потенциално нарастване на таксите и разходите, като се посочва, че сложността на мултифондовите решения предполага възможност за въвеждане на допълнителни такси - за управление на отделни подфондове, за прехвърляния между тях или за други свързани услуги. Подобно развитие би могло да се отрази неблагоприятно върху крайния размер на натрупванията и съответно върху дохода при пенсиониране, което следва да бъде внимателно оценено и предварително ограничено чрез регулации, пише в анализа.

Относно индексация на пожизнените пенсии в становището пише, че методът за индексация на тези пенсии се нуждае от допълнително прецизиране. Според Фискалния съвет това е от съществено значение, за да се избегне обезценяване на тези пенсии спрямо инфлацията и очакваната продължителност на живота след пенсиониране.

От Съвета коментират още, че следва да се отчете и допълнителното натоварване върху контролните органи, основно Комисията за финансов надзор, посочвайки, че мултифондовите пенсионни схеми изискват по-интензивен надзор, по-строга отчетност и по-чести регулаторни действия с цел предотвратяване на нелоялни инвестиционни практики и злоупотреби.

В оценката си на предвижданите промени в третия стълб - допълнително доброволно пенсионно осигуряване, от Фискалния съвет смятат, че принципното включване на третия стълб в обхвата на законодателните изменения може да се оцени като положителна стъпка, но в същото време начинът, по който това е направено, поражда определени резерви. От предложените текстове не се очертава ясно визията за ролята на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като стратегически елемент на пенсионната система. Остават без ясен отговор въпроси като какво е мястото на третия стълб в цялостната архитектура на системата; как ще се преодолее сравнително ниското участие и ограниченото обществено доверие; по какъв начин ще се стимулира доброволното участие на гражданите и работодателите, посочват от Фискалния съвет.

С оглед подобряване на качеството и ефективността на предвижданите промени от Фискалния съвет препоръчват фокусът на обсъжданията да бъде насочен към реалната адекватност на бъдещите пенсии във втория и третия стълб, а не преимуществено към формалната регулация на дейността на пенсионноосигурителните дружества. Отправя се също препоръка да се разработи последователна държавна политика за развитие на третия стълб, включително чрез стимули и интеграция с политиките за дългосрочни спестявания.