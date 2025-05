Кралското градинарско дружество кръсти роза в чест на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън.

„Розата на Катрин“ възхвалява лечебната сила на природата и има за цел да повиши информираността за ползите от прекарването на време на открито. Зашеметяващата градина, отгледана от Harkness Roses, се отличава с фини коралово-розови цветове и богат аромат.

'Catherine’s Rose’—a beautiful floribunda styled in honour of The Princess of Wales—was unveiled by the Royal Horticultural Society today.

Proceeds will support the Royal Marsden Cancer Charity. 🌹 pic.twitter.com/VShYv2AL1q