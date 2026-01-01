Хроничното възпаление е дългосрочен процес в организма, който често остава незабелязан, защото не причинява ясни симптоми като болка или подуване. Въпреки това с времето то може постепенно да уврежда тъканите и да увеличава риска от заболявания като диабет тип 2, сърдечно-съдови болести, артрит, затлъстяване и дори рак.

Храненето има съществено значение в този процес. Съвременни лабораторни изследвания показват, че отделни растителни съединения могат да намаляват възпалението, но често се изискват по-високи концентрации, отколкото човек приема чрез нормална диета. Това поставя въпроса дали реалната полза от храната идва не от едно вещество, а от комбинацията им.

Ново проучване на Токийския университет за наука в Япония дава отговор на този въпрос. Учените изследвали как различни често срещани съединения - като ментол (в мента), 1,8-цинеол (в евкалипт), капсаицин (в люти чушки) и β-евдесмол (в растения като хмел и джинджифил) - действат върху имунни клетки, наречени макрофаги. Макрофагите играят ключова роля във възпалението, като отделят сигнални протеини (цитокини), които регулират имунния отговор. В лабораторни условия учените създали изкуствено възпаление и след това третирали клетките както поотделно, така и в комбинации от тези вещества.

Когато били използвани самостоятелно, най-силен ефект показал капсаицинът. Но най-значимото откритие било, че при комбиниране с ментол или 1,8-цинеол противовъзпалителният ефект се увеличил многократно - дори стотици пъти в сравнение с отделните съединения. Изследователите установили, че това не е просто събиране на ефекти, а синергия - различните вещества активират различни клетъчни механизми и когато действат заедно, усилват общия резултат. Това може да обясни защо традиционните диети, богати на разнообразни билки и подправки, са свързани с по-добро здраве. Вместо да се разчита на едно „супер вещество“, по-важна може да се окаже комбинацията от различни растителни съединения.

Важно е да се подчертае, че изследването е проведено в лабораторни условия върху клетки, а не върху хора. Затова са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди дали същите ефекти се наблюдават и в реалния живот. Въпреки това резултатите подсказват потенциална посока за бъдещи терапии и подчертават значението на разнообразното, растително-богато хранене за дългосрочно здраве.