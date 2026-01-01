Бебетата могат да различават различни видове обекти още на 2-месечна възраст – по-рано, отколкото учените са смятали досега, пише Асошиейтед прес. Агенцията цитира проучване, публикувано в понеделник в списание „Нейчър Нюросайънс“.

Констатациите могат да помогнат на изследователите да разберат по-добре ранното когнитивно развитие. „Това наистина ни показва, че бебетата взаимодействат със света по много по-сложен начин, отколкото можем да си представим“, посочва водещият автор на изследването Клиона О'Дохърти от Тринити колидж в Дъблин.

Изследователите са анализирали мозъчни сканирания на 130 будни 2-месечни бебета, докато те са разглеждали изображения от често срещани категории, като животни и дървета.

С помощта на функционален магнитен резонанс (fMRI) учените са наблюдавали различни мозъчни реакции към одушевени и неодушевени обекти. Този подход е позволил по-прецизно измерване в сравнение с по-ранни проучвания, които са разчитали на това колко дълго бебетата гледат дадени обекти и въз основа на това са заключавали, че способностите за категоризация се появяват едва между третия и четвъртия месец.

Много от бебетата са участвали отново в изследването на 9-месечна възраст, а данните от 66 случая показват, че тогава мозъците им разграничават живите от неживите обекти още по-отчетливо.

Експертите определят проучването като впечатляващо заради предизвикателството бебетата да бъдат държани будни, докато им се показват различни обекти и същевременно се изследват със скенер. О'Дохърти отбелязва, че е от ключово значение да се осигури комфорт на децата – например като бъдат настанени в удобни фотьойли, докато над тях се прожектират изображенията, като определя преживяването като „нещо като IMAX за бебета“, обобщава Асошиейтед прес.