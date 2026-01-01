Крава на име Вероника живее във ферма в Австрия и може да използва инструменти. Тя е също толкова умела, колкото много животни с напълно функционални предни крака.
Според iflscience.com, кравата използва различни инструменти, за да чеше труднодостъпни места по гърба и отстрани. Арсеналът ѝ включва метла, гребло и прости дълги пръчки. Собственикът на кравата, фермерът и пекар Витгар Вигеле, казва, че използва инструмент винаги, когато го види. Той казва, че е започнала да прави това на тригодишна възраст. Сега на 13 години кравата е усвоила техниката: като стиска пръчка в челюстта си, тя може да драска почти всяка част от тялото си с дългите инструменти.
Вероника може също така да прави разлика между краищата на метлата с четина и без четина и ги използва, когато е необходимо. Това ѝ позволява нежно да докосва чувствителни зони. „Това прави инструмента многофункционален, нещо, което преди това е било постижимо само от шимпанзетата, които са използвали стръкчета трева за лов на термити“, отбелязват изследователи от Ветеринарномедицинския университет във Виена, които са наблюдавали кравата известно време. Това е първото научно изследване на използването на инструменти при крави.
Съществуват обаче видеоклипове, показващи други крави и бикове, които проявяват подобно поведение. В проучване, публикувано в списание Current Biology след наблюденията на Вероника, учените казват, че способността за развиване на такова поведение е присъща на природата на тези животни. Те обаче отбелязват, че няколко случая на индивидуално използване на инструменти не правят вида като цяло „потребител на инструменти“.