Археологическите разкопки може би са идентифицирали първоначалното място на погребение на Свети Николай в Турция, преди да се случи известното историческо грабителство на гроба, съобщи Mirror.

Докато днес той е безсмъртен в коледните истории, Крис Крингъл е бил реален човек, живял през IV век. Дядо Коледа е базиран на Свети Николай, който е роден в Турция и е служил като епископ в град, днес известен като Демре, според „Джерусалем пост“. Светецът е бил погребан на територията на своята църква, църквата „Свети Николай“ в тогавашната Мира. По-късно обаче върху гроба му е построена нова църква по заповед на римския император Теодосий II.

Въпреки че гробът му е бил в Турция, там не се намират днес неговите останки. За разлика от много други светци, костите на Свети Николай са запазени заедно на едно място – вторична „гробница“ в Бари, Италия, след древния обир. През 2022 г. археолозите в Турция откриха мястото, където първоначално е бил положен, преди костите му да бъдат пренесени. Разкопките позволяват на учените да открият първоначалния приземен етаж на църквата „Свети Николай“, където той е служил като епископ.

Според президента на Регионалния борд за опазване на културното наследство в Анталия, проф. д-р Осман Ерава, е възможно някои останки или реликви все още да се намират там. Въпреки това, повишаването на морското равнище е довело до потъване на части от първоначалната църква, което затруднява откриването на каквито и да било следи от оригиналния Дядо Коледа в турските руини.

През XI век, когато Византийската империя е управлявала Анатолия, тя губи територии от нахлуващите селджукски турци. По същото време разделението между католическата и православната църква се задълбочава, като византийците, които са били православни, губят контрол над гроба на Свети Николай.

Това предизвиква страх сред християните, че ще загубят достъп до гроба. През 1087 г. група католически италиански моряци от Бари решават да откраднат останките на Свети Николай и да ги отнесат в Бари. Събитието е документирано в множество исторически текстове и хроники, но е разглеждано като кражба от страна на турците и православните християни.

Останките на Свети Николай са съхранявани в църква, открита от папа Урбан II, известна като Basilica di San Nicola, където се намират и до днес. След падането на Римската империя са разказвани множество истории за Свети Николай, включително как той повалял обладано от демон дърво, успокоил буря и спасил момичета от проституция. Казва се, че е върнал към живота трима души и е участвал в спорове по време на Първия Никейски събор.

Днес Свети Николай е един от най-почитаните светци в историята, с безброй приписвани му чудеса. Той е покровител на моряците, пивоварите, стрелците, децата, необвързаните, търговците, покаялите се крадци и лихварите. Въпреки това, именно неговата щедрост го е утвърдила като белобрадия дарител, когото почитаме всеки декември. Други фигури, като Один, също са оказали влияние върху образа му, който решава кои деца са „лоши“ и кои „добри“.

През 2017 г. част от останките на Свети Николай са пренесени от Бари в Москва под формата на заем. Една хроника от това време отбелязва, че повече от малките костни фрагменти са пренесени във Венеция – венециански кораби с кръстоносци взели всички останали фрагменти, които моряците от Бари не могли да пренесат, и ги транспортирали във Венеция.