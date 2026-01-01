Невероятни емоции и много усмивки донесе шестият лайв на “Като две капки вода” тази вечер. Зрителите на NOVA отново се потопиха в света на имитациите, а звездните участници за пореден път дадоха всичко от себе си, за да се доближат максимално до оригиналите изпълнители, които им отреди Бутона на късмета.

И тази вечер сборът от вота на журито, менторите и гласовете на публиката в приложението NOVA PLAY дадоха победа на участник, който все още не се беше достигал до нея. Най-много точки успя да събере Алекс Раева в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries. “Когато те слушах, разбрах каква сила има музиката, когато идва от душата. Тогава пресъздаването на една мелодия, става неповторимо. Това беше най-доброто изпълнение тази вечер”, коментира Веселин Маринов след изключително емоционалното изпълнение на песента “Ode To My Family”.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първа на сцената Симона. Тя влезе в света на една от най-награждаваните световни певици - невероятната Лейди Гага и представи хита й “Born This Way”. След нея от асансьора слезе победителят от миналия лайв - Дънди, който бе в образа на Браян Адамс. Борис превърна студиото в гръцки концерт и премина по килим от карамфили като Василис Карас, а заедно с него на сцената бяха музикантите от Аристос Бенд. Весела Бабинова се превъплъти в световната звезда Адел и представи песента от един от легендарните филми за Джеймс Бонд - “Skyfall”. Емилия впечатли всички като вокалистката на 4 Non Blondes - Линда Пери и изпя любимата на няколко поколения песен “What’s Up”.

Иво Димчев пренесе всички в автентична механа като един от най-обичаните народни певци Володя Стоянов. Виктор имаше нелека задача, с която се справи отлично - той обу високите обувки на поп иконата Гуен Стефани. Пламена излезе под прожекторите като Haddaway с хита “What is Love”, а подкрепа получи от самия него със специално видео точно преди изпълнението.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Виктор да бъде Меди, Симона да изпълни песен на Георги Станчев, Пламена да имитира Кристина Агилера, Иво Димчев да се превъплъти в образа на Сам Смит, Весела Бабинова да проговори турски език като Таркан, Емилия да влезе в света на Raye, Дънди да пее като Maneskin, Борис да бъде Томи Кеш, а победителката Алекс Раева да се превърне в Емилия и Флорин Салам. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от седмата вечер? – разберете следващия понеделник, 30-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (26.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Даниел Пеев - Дънди. Актьорът ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото как се озовава за първи път на сцената, кой е най-ценният урок, който е научил от преподавателите си, как чувство му за хумор го води напред и има ли нещо, от което да се притеснява в “Капките”. Не пропускайте петия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

