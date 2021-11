Британската изпълнителкаразкри подробности за новия си албум, развода, драстичната промяна на външния си вид в обширно интервю, предаде Би Би Си.Шоуто, което продължи два часа, беше излъчено в САЩ от телевизионния канал Си Би Ес.Адел, чиито песни катодокосват душите на милиони хора по света, призна пред Опра Уинфри, че силата на музиката ѝ е загадка и за самата нея."Не мисля, че като човек имам това, което притежава пеенето ми. Взимам го отнякъде, но и аз не знам как достигам до него," сподели тя.Попитана защо разкрива толкова много лична информация в текстовете си, Адел каза, че иска да успокои хората, които преминават през подобни преживявания."Музиката ми помага в много ситуации и бих искала да направя същото за хората... да им напомня, че не са сами," каза тя пред Опра Уинфри.Така е и с парчетата в новия албум, като пилотната балада "Easy On Me" е силно повлияна от развода ѝ.Певицата сподели, че е била "объркана" отпрез 2018 г. Тя разкри също, чеслед развода са я накарали да започне специален тренировъчен режим, довел до свалянето на 45 килограма за две години. Физическото натоварване я успокоявало.Адел даде първото си телевизионно интервю във връзка с издаването на новия ѝ албум "30", който трябва да бъде на пазара на 19 ноември.По време на шоуто, което беше в обсерваторията "Грифит" в Лос Анджелис, певицата изпълни на живо селекция от свои нови песни и класически хитове. Сред публиката бяха звезди като Лизо, Джеймс Кордън и Мелиса Маккарти, както и синът на Адел - Анджело. Звездата призна, че той за първи път присъства на неин концерт на живо."Абсолютната чест е, скъпи, че си тук тази вечер", обърна се изпълнителката към Анджело.По време на шоуто певицата, която е, помогна на мъж да поиска ръката на приятелката си, като изпълни "Make You Feel My Love". Силно развълнувана и обляна в сълзи, жената прие предложението за женитба.Пред Опра Уинфри Адел призна, че е била обсебена от идеята за семейство, тъй като баща ѝ я е изоставил, когато е била само на две години.Двамата с Конеки имали връзка осем години, а през 2018 г. решили да сключат брак. Същата година обаче семейството им се разпаднало.Адел призна, че все още обича бившия си съпруг, макар че не е влюбена в него. Двамата живеят съвсем близо в Лос Анджелис и споделят грижите за сина си.Изпълнителката смята, че Конеки "е спасил нейния живот", след като тя става известна. "По онова време бях толкова млада и мисля, че щях да се впусна във всичко. Лесно можех да тръгна по някои невероятни пътеки и да се самоунищожа . . . Но той дойде и беше най-стабилният човек, когото бях имала в живота си дотогава."