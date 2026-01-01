Веселин Маринов отбелязва 45-годишната си кариера с над 60 концерта в цялата страна и албум „Златна колекция“, с 56 песни (на флашка и на компактдиск). Това изпълнителят обяви преди да подпише договор за партньорство с БТА.

„По повод моята 45-годишнина като творец, скоро се шегувахме, че съм набор на НДК като развитие. Аз много обичам юбилейните дати – през пет години, когато концертните изяви са с песни, избрани от нейно величество публиката. Това са концерти, на които публиката пее повече от мен. Всичко това ще завърши в края на ноември, с три или четири концерта в зала 1 на НДК, където сме запазили датите 17, 18, 19 и 20 ноември“, каза Веселин Маринов.

„Но преди това трябва да направим други 62 концерта, най-значимите, от които са част от лятното турне. То започва от 16 юли. Ще бъдат 20 поредни концерта в големите летни театри на България и цялото Черноморие“, разказа изпълнителят.

Предстои издаването и на грамофонна плоча, тъй като е актуално, добави той: „В момента има някакво възраждане на интереса към пускането на грамофонната плоча. Аз все още смятам, че дигиталният звук е много по-качествен. Издателите ме притискат да издадем и такъв албум, което ще бъде трета моя плоча след двете, издадени през 1988 и 1990 г. Третата ми плоча ще бъде моят 34-и албум. Ще излезе в края на май“.