10 признака, че страдате от номофобия

Изпитате ли тревога, ако забравите телефона си у дома? Ако е така, то има вероятност да страдате от „“ -. Наименованието идва от английски език - no mobile phone phobia.Милиони хора по света страдат от „“. Според експертите това е психическо заболяване като анорексията и посттравматичния стрес, което може да бъде диагностицирано по ред симптоми.Изследване показва, чеса със 17% по-застрашени да страдат от номофобия. Резултатите от проучването показват, че жените са много по-склонни да изпитват тревожност, ако забравят мобилния си телефон вкъщи, отколкото мъжете.Редица психиатри предлагатда бъде включена в списъка сDSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), който се смята за най-авторитетния орган за психическо здраве в Щатите.Както при много други заболявания, хората, страдащи от номофобия, не подозират или твърдо отричат съществуването на какъвто и да е проблем.

ThinkStock/Getty Images

Ето и сигурните признаци, че страдате от номофобия:

1. Чувствате се некомфортно, ако нямате постоянен достъп до телефона си.2. Проверявате телефона си в леглото щом отворите очи.3. Задължително взимате телефона си, когато сте в банята.4. Изпитвате ужас, когато ви падне батерията или забравите телефона си.5. Постоянно гледате в телефона си дали може да хванете някъде безплатно интернет.6. Изпитвате постоянна потребност да гледате в екрана за някакви известия или новини.7. На всеки няколко минути ровите в социалните мрежи просто по навик.8. Докато спите, държите телефона си под възглавницата или близко до вас.9. Пишете съобщения или се ровите в социалните мрежи, докато шофирате или правите нещо друго, изискващо внимание.10. Нямате представа какво да правите, ако телефонът не е в ръцете ви.Според, който е асистент професор по психиатрия в медицинския университет в Кънектикът, привързаността към смартфона наподобява други пристрастявания и води със себе си промяна в нивата на допамин в мозъка.е невротрансмитер, който регулира дял от мозъка, свързан с награждаването. Това означава, че той мотивира хората да правят неща, за които мислят, че ще бъдат възнаградени впоследствие.Грийнфийлд е основател на Центъра за пристрастявания къми технологиите, който има за цел да помогне на хората да намерят баланс в живота си.“Всеки път, когато получите известие от телефона си, нивото на допамин в мозъка се повишава леко, което ви кара да изпитвате непреодолимо желание да проверите дали става въпрос за кратко съобщение от някого, когото харесвате, електронно писмо, или каквото и да е друго,” коментира Грийнфийлд за Business Insider. “Идеята е, че вие нямате представа какво ще е следващото известие, нито когато точно ще го получите, което кара мозъка ви да ви да иска постоянно да проверява. Това е най-малката ротативка в света“.За да сес този, може да си наложите прости правила, които да спазвате.Спрете да пишете, докато шофирате. Не го взимайте в банята. Наложете си да не го използвате, когато сте с приятели. Ако сте на среща, договорете се да проверявате телефона си за пет минути веднъж на час и половина.