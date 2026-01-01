Тази сутрин в област Силистра започна специализирана операция, насочена към превенция и противодействие на битовата престъпност, както и към предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите.

Участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление, съобщиха от ОД на МВР.

Обект на контрол са заложни къщи, валутни бюра, офиси за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите.

Проверяват се лица от активния криминален контингент, засилено е присъствието в рисковите населени места и райони.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове на възлови места в областта, на които се извършват проверки на лица и моторни превозни средства.

Активните полицейски действия ще продължат през целия ден.