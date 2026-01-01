Разследват схема за купен вот в Тетевен, съобщиха от полицията.

На 16 априлм след получена информация, че мъж ще раздава пари, с цел гласуване за конкретна партия на предстоящите в неделя избори, е извършена проверка в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, собственост на тетевенеца.

В метална каса са открити 2470 евро, а от дървена кутия са иззети още 4710 евро в банкноти от различен номинал.

Мъжът е задържан. Активните действия на служителите на ОД МВР за гарантиране честността на вота продължават в цялата област.