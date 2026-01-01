До момента по-сериозните сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство, са пет и по тях са образувани досъдебни производства. Това съобщи директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч главен инспектор Цветомир Цонков на регулярната координационна среща при областния управител Поля Върбанова.

Цонков посочи, че всички сигнали, минали през полицията, се отработват. Има изпратени и към Софийската градска прокуратура, които се отнасят до лица с имунитет – кандидати за народни представители, добави главен инспектор Цонков.

В празничните великденски дни е имало доста сигнали от Тетевен – седем-осем, които обаче се оказали неверни.

По организацията на изборния процес всичко върви по план, каза още директорът на ОД на МВР – Ловеч.

До края на работния ден по график Областната администрация предава към общините изборните книжа и материали, посочи Поля Върбанова. Тя изрази надежда след края на вота всички да се поздравят с едни добре организирани и преминали избори. Досега са проверени 212 помещения, в които ще бъдат обособени секции, каза директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, комисар Радомир Радев. Той увери, че до 17 април ще бъдат инспектирани и останалите 51. Не са установени несъответствия с изискванията за пожарна безопасност.

Директорът на Териториалната дирекция „Национална сигурност“ Христо Христов заяви, че в изборния ден ще дежурят екипи, но ще има и хора, които ще са в готовност да се включат при необходимост. Телефоните, които ще бъдат използвани от секционните комисии в изборния ден, са доставени в секциите, каза директорът на „Информационно обслужване“ АД – Ловеч, Мариан Стоянов. Той допълни, че от утре ще започне изграждането на изчислителния център в сградата на Областната администрация.

На 17 април очакваме потвърждение в отговор на наше предупредително писмо, че камерите в учебните заведения, където ще бъдат обособени избирателни секции, са изключени, информира началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч д-р Иваничка Буровска.

По-рано стана ясно, че на територията на Ловеч се провежда мащабна акция.