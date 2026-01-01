„Младите би трябвало да гласуват, защото това в крайна сметка засяга техния живот”. Това коментира 105-годишният д-р Ценов в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Той каза още, че човек трябва да живее активно до самия край и сподели как технологиите и изкуственият интелект са станали част от неговото ежедневие. Д-р Ценов е роден във времена, в които радиото е било новост, но днес той започва деня си пред екрана на лаптопа. Столетникът активно използва интернет, за да прави справки и да се информира, като владее отлично френски, немски и английски език.

В момента той прави първи стъпки в работата с изкуствен интелект, подпомаган от своята внучка, която също е лекар.

Според нея д-р Ценов е живото доказателство за невропластичността на мозъка.

„Той просто не спира да се информира, което доказва, че нашият мозък е невропластичен и няма значение на колко години си – човек може да научи нови умения, ако полага труд всеки ден”, споделя тя.