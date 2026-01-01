В периода 2021 – 2026 г. броят на свръхбогатите жители на Турция почти се е удвоил, като е нараснал от 2174 до 4208 души, сочи доклад за състоянието на световното богатство на базираната в Лондон компания „Найт Франк“ (Knight Frank), цитиран от сайта „Търкиш минит“.

Според доклада броят на хората в Турция, притежаващи активи за над 30 милиона долара, е нараснал с 93,6 процента през последните пет години, което е три пъти по-бърз темп от средното ниво в света.

Този ръст поставя Турция на трето място в класацията на „Найт Франк“, като пред нея остават единствено Полша, където увеличението за последните пет години е 109 процента, и Катар, където е 107 процента. На четвърто място в класацията е Румъния с 93 процента ръст за същия период.

В световен мащаб броят на свръхбогатите се е увеличил с около 29 процента за същия период – от 551 435 на 713 626 души, като през последните пет години към тази група са се присъединили над 162 000 души, сочи още докладът.