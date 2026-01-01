Вещи, принадлежали на покойната кинозвезда Мерилин Монро и предлагащи рядък поглед към личния ѝ свят, ще бъдат продадени на търг през юни, предаде Ройтерс. Сред тях са дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и стихове на една от най-вечните легенди на Холивуд.

„Мерилин е просто икона. Хората обичат и боготворят Мерилин и до днес“, каза Брайън Чейнс от аукционна къща „Херитидж окшънс", организатор на наддаването.

Родена в Лос Анджелис през 1926 г., Норма Джийн Мортенсън се превръща в актриса, модел, певица и секссимвол. Известна е с русата си коса и фигурата си на пясъчен часовник. Тя почина през 1962 г., припомня Ройтерс.

„Херитидж окшънс" организира търг с предмети от наследството на поетите Норман и Хеда Ростън, близки приятели и довереници на Монро. Търгът, който ще се състои на 1 юни, съвпада с датата, на която звездата щеше да навърши 100 години. Включените в наддаването лични вещи са от периода 1955-1962 г.

Сред най-интересните предмети са документи, които никога не са показвани публично и хвърлят светлина върху личния живот на Монро. Те разкриват нейните романтични връзки, страховете ѝ, свързани с неуспешна бременност, и размислите й за смъртта. Вещите са „наистина специални, защото не става дума за неща, които са били купувани и продавани през десетилетията. Те са откритие“, каза Чейнс.

От бижутата, които Монро е носила, до произведенията на изкуството, които някога е държала в ръцете си, колекцията предлага на купувачите интимен поглед към личния ѝ свят. Търгът включва също кореспонденция с нейния бивш съпруг - драматурга Артър Милър, разкриваща емоционалните премеждия в брака им, както и непоказвано досега писмо от психиатъра на Монро, описващо деня, предшестващ смъртта ѝ, информира Ройтерс.

Чейнс насочи вниманието и към предмет от периода, когато Монро снима „Някои го предпочитат горещо“. Пишейки на бланка от „Хотел дел Коронадо“, тя моли за помощ, тъй като проблемите ѝ заплашват да провалят продукцията.

„Точно преди да приеме свръхдоза и да се наложи да спрат снимките, тя пише: „Чувствам се, сякаш се давя“, разказа представителят на аукционната къща.

„Можете да усетите мъка от бележките й“, добави той, като отбеляза, че Монро е нарисувала на същия лист хартия фигурка, потопена във вода, с която моли за помощ. По думите му това е образ, който подчертава проблемите с психичното здраве, с които звездата се сблъсква през цялата си кариера.