На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол заради конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) Амин Насер, цитиран от Ройтерс.

По думите му дори при възстановяване на доставките ще бъде необходимо време, за да се стабилизират енергийните пазари.

„Нашата цел е проста: да поддържаме енергийния поток, дори и когато системата е под натиск“, заяви Насер днес.

Той посочи, че глобалното енергоснабдяване е било засегнато сериозно от иранската блокада на Ормузкия пролив, което е довело до рязко повишение на цените на петрола.

Според него отварянето на търговските маршрути няма автоматично да доведе до нормализиране на пазара, след като от него са били изтеглени около 1 милиард барела петрол през последните два месеца.

Насер отбеляза още, че години на недостатъчни инвестиции в сектора са задълбочили натиска върху и без това ниските световни петролни резерви.

За да заобиколи Ормузкия проток, „Сауди Арамко“ все по-активно използва своя източно-западен нефтопровод, чрез който транспортира суров петрол от източното крайбрежие на Персийския залив към Червено море.

„Нашият източно-западен нефтопровод, който достигна максималния си капацитет от 7 милиона барела петрол на ден, се оказа решаваща артерия за доставки и помага за смекчаване на последиците от световния енергиен шок“, заяви Насер.

По-рано днес „Сауди Арамко“ отчете ръст от 25 на сто на нетната си печалба през първото тримесечие до 32,5 млрд. долара.