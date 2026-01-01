Астрономи получиха възможността да наблюдават детайлно повърхността на екзопланета - планета отвъд нашата Слънчева система - благодарение на космическия телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА, съобщи Ройтерс.

Апаратът събра данни за скалиста екзопланета с диаметър около 30 процента по-голям от този на Земята, които показват, че там няма атмосфера. Нейната повърхност вероятно наподобява тази на Меркурий - най-вътрешната планета в нашата Слънчева система.

Липсата на атмосфера и екстремните температури - изпепеляваща жега от една страна и смразяващ студ от друга - изглежда правят екзопланетата необитаема, отбелязва Ройтерс. Тя е наречена LHS 3844 b или Куа'куа (Kua'kua) - думата за пеперуда на местен език, говорен в Коста Рика. Планетата обикаля около звезда, която е по-малка и не толкова ярка, колкото Слънцето и е разположена на около 49 светлинни години от Земята. Една светлинна година се равнява на 9,5 трилиона километра.

"Тази планета не е приятно място", казва астрономът Лаура Крайдберг, управляващ директор на Института "Макс Планк" за астрономия в Германия и ръководител на изследването, публикувано в списание Nature Astronomy.

"Това е вулканична, безплодна скала, наподобяваща много повече на Меркурий, отколкото на Земята. Няма и следа от атмосфера. Вместо това виждаме тъмна повърхност. Представете си гола скала, носеща се през Космоса в продължение на милиарди години. Не бихте искали да отидете там", добавя Крайдберг.

Учени откриха небесно тяло, което може да се окаже подобна на Земята екзопланета

Телескопът "Джеймс Уеб", който беше изстрелян през 2021 г. и влезе в експлоатация през 2022 г., даде възможност за революционен напредък в разбирането на екзопланетите, отбелязва Ройтерс. Неговите мощни възможности за инфрачервено наблюдение помогнаха да се разграничат химическият състав и вътрешната динамика на атмосферите на екзопланетите, показвайки дори наличието на различни видове облаци.

"Сега "Джеймс Уеб" позволява на астрономите директно да изучават геологията и повърхностния слой на екзопланетите", казва астрономът и ръководител на изследването Себастиан Зиба от Центъра за астрофизика "Харвард-Смитсониън" в Масачузетс. "Следователно това поставя Земята и Слънчевата система като цяло в по-широк контекст, позволявайки ни да проверим дали процеси или повърхностни слоеве, познати в Слънчевата система, са често срещани и около други звезди", казва той.

"Сякаш изведнъж изчистихме очилата си и за първи път можем да видим ясно планетите", добавя колегата му Крайдберг.

Звездата, около която обикаля Куа'куа, се среща често и се нарича червено джудже. Куа'куа се намира изключително близо до звездата, като я обикаля веднъж на всеки 11 часа. Температурата на повърхността на "дневната страна" на планетата е около 725 градуса по Целзий. На "нощната страна" на планетата не е засечена никаква топлина.

"Джеймс Уеб" позволи на изследователите да открият светлина - по-точно в инфрачервения регион на електромагнитния спектър - идваща директно от повърхността на планетата. "Различните скали имат различни спектрални отпечатъци, точно както и атмосферите. Тъмните вулканични скали като базалта съвпаднаха с нашите наблюдения много по-добре от по-светлите, богати на силициев диоксид скали като гранита", казва Зиба.

Повърхностите на Меркурий и Луната са изградени предимно от базалт. "На Земята широко разпространеното формиране на гранита е свързано с водата и тектониката на плочите", казва астрономът, визирайки геоложкия процес на нашата планета, включващ постепенното движение на огромните плочи, които съставляват земната повърхност. "Така че, ако някога категорично идентифицирате гранитни повърхности на екзопланета, това не би означавало (автоматично), че там съществува живот, но би подсказало за геоложка история, наподобяваща много повече земната, в сравнение с други повърхности", добавя Зиба.

Друга възможност, съответстваща на наблюденията, е твърда повърхност от сравнително скорошна вулканична скала. Изследователите са търсили вулканични газове като серен диоксид, но не са открили такива. Без атмосфера защитата от звездна радиация или заредени частици от звездата е оскъдна и няма шанс за течна вода, считана за фундаментална за живота. "Така че като цяло почти сигурно е, че този свят е необитаем", допълва Зиба, цитиран от Ройтерс.