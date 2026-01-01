Авиокомпанията "Фронтиър Еърлайнс" (Frontier Airlines) съобщи, че неин пътнически самолет е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи, предаде Ройтерс.

"Пешеходецът е прескочил оградата и е бил блъснат фатално две минути по-късно, докато е пресичал пистата“, съобщиха от летището.

Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис. Според авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите са прекъснали излитането. На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа. Всички са били евакуирани безопасно.

От "Фронтиър Еърлайнс" заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността.

Според "Ей Би Си Нюз" най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента.