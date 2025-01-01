Двама румънци изтичали по пистата на летището в Кьолн, за да се качат на полет за Букурещ, съобщават германските медии.
Двамата нахлули на пистата, жестикулирайки панически, докато пилотите стартирали двигателите на летателния апарат. Служител бързо спрял нарушителите.
Мъжете са разбили авариен изход, съобщава „t-online“. Те счупили стъклото на авариен прекъсвач, след което натиснали бутон, за да получат достъп до пистата.
Two passengers caused a security incident at Köln Bonn Airport (CGN) when they ran across the apron to catch their missed Wizz Air flight to Bucharest.— FL360aero (@fl360aero) November 24, 2025
The plane had already left the boarding gate and was heading towards the runway with the engines running on Saturday.
Despite… pic.twitter.com/1hzMKxG4Zx
Въпреки че излитането е било забавено заради инцидента, самолетът кацнал в Букурещ по разписание.
Пробивът в сигурността на летището повдига въпроси, като експерти смятат, че действията са проява на сериозна небрежност, предаде Digi24.
Нарушителите са арестувани. По случая се води разследване.