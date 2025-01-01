/ YouTube screenshot / spot on news international

Двама румънци изтичали по пистата на летището в Кьолн, за да се качат на полет за Букурещ, съобщават германските медии.

Двамата нахлули на пистата, жестикулирайки панически, докато пилотите стартирали двигателите на летателния апарат. Служител бързо спрял нарушителите.

Мъжете са разбили авариен изход, съобщава „t-online“. Те счупили стъклото на авариен прекъсвач, след което натиснали бутон, за да получат достъп до пистата.

 

 

Въпреки че излитането е било забавено заради инцидента, самолетът кацнал в Букурещ по разписание.

Пробивът в сигурността на летището повдига въпроси, като експерти смятат, че действията са проява на сериозна небрежност, предаде Digi24.

Нарушителите са арестувани. По случая се води разследване.

