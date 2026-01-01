Левски вдигна 27-ата титла в историята си. "Сините" бяха наградени тържествено на стадион "Георги Аспарухов" пред ентусиазираните си привърженици на специална церемония след домакинската загуба с 0:1 от Лудогорец.

Началото бе поставено с шоу с дронове, които изобразиха няколко фигури и надписи, сред които "Гунди е вечен", "Левски е вечен", "Vamos Don Julio"и "Gracias Julio", последните два посветени на испанския наставник на отбора Хулио Веласкес.

"Сините" получиха шампионския трофей от президента на Б ФС и бивш играч на Левски Георги Иванов, който връчи купата на капитана Георги Костадинов.

При вдигането на трофея последва заря, а част от феновете нахлуха на терена и отрязоха мрежите на вратите за спомен от триумфалния миг.