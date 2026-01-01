Домакинството на България на Обиколката на Италия е към своя край, но в последния ден от Grande Partenza Bulgaria 2026 (Гранде Партенца) - т. нар Голям старт, двата най-големи града - София и Пловдив, се срещат с магията на Giro d’Italia (Джиро д'Италия).

След грандиозния успех на Обиколката в първите два дни в Несебър, Бургас и Велико Търново, където десетки хиляди души от всички възрасти излязоха да аплодират най-добрите колоездачи в света, сега е ред и на Пловдив и София да затвърдят впечатлението, че България може да бъде спортни форуми от световен мащаб. Последният състезателен ден, преди Джирото да се насочи към своята родина Италия, ще започне от Пловдив. От Централния площад в града кметът Костадин Димитров ще даде началото на етапа в 13:15 ч., а около 4 часа по-късно участниците ще бъдат очаквани пред сградата на Парламента. За това време те ще трябва да изминат 175 километра. В първите стотина километра до Боровец трасето върви леко нагоре, докато във финалните 75 километра ще се кара предимно на спускане.

Очакванията на специалистите са финалът да бъде решен след масов спринт, още повече, че заключителните осем километра по "Цариградско шосе" до Парламента са изцяло в права линия.

БГНЕС

Организацията в София - движение, паркиране и градски транспорт

София е готова да посрещне колоездачната обиколка Джиро д’Италия, а столицата ще стане част от историята на престижното състезание пред погледа на стотици милиони хора по света. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

„Отброяваме последните часове до пристигането на Giro d’Italia в София. Месеци подготовка, хиляди часове труд и едно голямо очакване се събират в този миг“, посочва Терзиев.

По думите му, домакинството на събитието е значим момент за града, който ще бъде във фокуса на международното внимание. „София става част от историята пред погледа на стотици милиони хора по целия свят. София е готова. София е Giro!“, заявява още столичният кмет.

В часовете преди кулминацията на деня столичани и гости на града имат възможност да станат част от специалното подгряващо събитие – велошествието „София кара Giro“.

След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. "Цариградско шосе" или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро д'Италия по време на финалния им спринт към арката. Столичната община и полията въвеждат временна организация на движението и промени в градския транспорт.

Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка, като е осигурен и медицински хеликоптер за обслужване на населението в районите с ограничен достъп по трасето. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), във връзка с организацията на движението в столицата.

По думите му, част от маршрута преминава през населени места с единствена входно-изходна артерия – ул. „Самоковско шосе“, което налага допълнителни мерки за сигурност и достъп. Затова от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община е осигурена въздушна линейка, която при необходимост да обслужва населението в района.

Георгиев посочи, че в същия район са организирани и три сватбени тържества. За тях е създадена специална организация, така че в определени моменти, под контрола на екипи на „Пътна полиция“ и служителите по трасето, хората да могат да преминават с автомобилите си и да стигнат до местата на празненствата.

БТА

Движението по ключови булеварди и улици в София е ограничено днес заради преминаването на обиколката, като най-късно до 21:00 ч. се очаква поетапно възстановяване на трафика. Финалът на третия етап ще бъде на площад „Народно събрание“ до паметника на Цар Освободител.

Обиколката ще навлезе в София между 16:20 и 16:40 ч. през ул. „Самоковско шосе“ от страната на селата Долни и Горни окол, след което ще премине през Кокаляне, Панчарево и Горубляне. Трасето продължава през бул. „Копенхаген“, бул. „Цариградско шосе“, площад „Орлов мост“, бул. „Цар Освободител“ и завършва на площад „Народно събрание“.

Организацията на движението е започнала още на 7 май, отбеляза инспектор Иван Георгиев. Вчера около 19:00 ч. е било ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Раковски“, както и по ул. „15 ноември“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Шишман“. През нощта са били освободени от паркирани автомобили и затворени за движение ул. „Оборище“, ул. „11 август“, ул. „Дунав“ и ул. „Московска“ в района около храм-паметника „Св. Александър Невски“. От 6:00 ч. тази сутрин е спряно движението и по ул. „Гурко“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От 12:00 ч. днес ще бъде спряно движението по бул. „Васил Левски“ от паметника на Левски до ул. „Гурко“, както и по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от ул. „Гурко“ до Военната академия. Ограничения има и по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Павел Красов“ и бул. „Димитър Пешев“ до бул. „Васил Левски“.

От 13:00 ч. ще бъде преустановено движението и по ул. „Самоковско шосе“ от района на ул. „Павел Красов“ до Долни и Горни окол, където са разположени полицейски екипи.

Поетапното възстановяване на движението се очаква да започне след 18:00 – 18:30 ч., първо по ул. „Самоковско шосе“, след това по бул. „Цариградско шосе“. Най-късно до 21:00 ч. трябва да бъдат отворени основните булеварди, а до утре сутринта – и участъците около площад „Народно събрание“, информира инспектор Георгиев.

Тази вечер заради концерти и атракции по ул. „Оборище“ движението там, както и по ул. „Московска“, ул. „Дунав“ и ул. „11 август“, се очаква да бъде възстановено около 23:00 часа, добави той.

Забранено е и издигането на въздухоплавателни средства, освен за предварително заявените и съгласувани със службите. Нарушителите ще бъдат санкционирани, като глобите са значителни, предупреди Георгиев.

Освен служителите на СДВР, в организацията участват и представители на Столичната община, доброволци, както и екипи на организаторите и ангажираните институции.

БТА

Градски транспорт

Промени ще има и в наземния градски транспорт. От вчера са променени маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4.

Част от спирките около площадите „Св. Александър Невски“, „Княз Александър I“ и „Паметник Левски“ ще бъдат временно закрити, а ще бъдат разкрити и временни спирки за прекачване.

Съществени промени са предвидени и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите ще бъдат разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино „Одеон“ и площад „Авиация“.

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

От Столичната община призовават гражданите да се информират предварително за промените, да използват градския транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението.

Полицейски екипи ще бъдат разположени по цялото протежение на трасето. Няма да се допуска преминаване на пешеходци, на пътни превозни средства от всякакъв вид, паркиране или престояване в зоната на трасето.

Пълна информация за организацията на движението и програмата за периода 8-10 май може да бъде намерена тук.

Масово падане помрачи втория етап от Обиколката на Италия на територията на България

Вчера масово падане 23 километра преди края на втория етап от колоездачната обиколка на Италия от Бургас до Велико Търново помрачи празника, за който хиляди жители и гости изпълниха улиците на старата столица в съботния ден.

За втори пореден ден публиката в България показа много голям интерес към едно от най-големите колоездачни състезания в света - Джиро д'Италия, но този път жертвите, които дадоха състезателите, изглеждат твърде сериозни. За съжаление на всички, които обичат шосейния спорт, петима от колоездачите отпаднаха в следствие на падането, а вероятно до старта в Пловдив още няколко други ще последват съдбата на Марк Солер, Джей Вайн, Александър Власов, Сантяго Буитраго и Адне Холтер и няма да могат да започнат.

Въпреки този сериозен инцидент вторият етап успя да завърши по план. Главният фаворит в Джирото Йонас Вингегор успя да покаже силата си на финалното изкачване към манастира Лясковец, но не успя да се откъсне от преследвачите си Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт. Това позволи на основната група да се завърне и от нея да излезе победителят в лицето на уругваеца Гийермо Томас Силва.

Последствията от падането бяха видими и много от колоездачите завършиха деня охлузни рани. По-голямата част от тях не бяха и в настроение да говорят пред медиите, а тези, които все пак го направиха, признаха, че до грешката се е стигнало заради сложността на трасето.