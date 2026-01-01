Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на „Прогресивна България”. Това заяви пред NOVA председателят на групата Петър Витанов. Той коментира критиките към кабинета и отхвърлянето на предложението за създаване на комисия за проверка на имуществото и доходите на Делян Пеевски.

Витанов категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му парламентът не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда.

„В нашата парламентарна група има 47 юристи. Ние наистина не можем да ги тласнем към поредните безсмислени политически дебати. Почти всички анкетни комисии са приключвали с крах. Истинската работа срещу олигархичния модел трябва да се решава по законов начин, а не чрез комисии, които дават възможност на някои хора само да крякат, без реален резултат”, заяви Витанов.

Той подчерта, че реални действия срещу олигархията ще има, като те ще дойдат от изпълнителната власт. Една от първите стъпки ще бъде свързана с държавната охрана. „Според мен свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, а по-скоро от изпълнителната власт. И аз очаквам там да има резултат категорично”, допълни той.

Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на "Прогресивна България", ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%.

„Има едни фактури по чекмеджетата, скрити дефицити, неразплатени средства, които общини и фирми очакват. За една година имаме 6% увеличение на външния дълг – от 24% на над 30% от БВП. Влезли сме в дългова спирала и теглим средства не за инвестиции, а за покриване на текущо потребление. На това трябва да се сложи край”, предупреди председателят на парламентарната група. Предстои задълбочен анализ по министерства и спиране на изтичането на средства чрез „аутсорснати” договори към външни фирми.

Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради „неуместно високите надценки без аналог в Западна Европа”, като акцентът първоначално ще падне върху пазарните механизми, преди да се стига до налагане на тавани.

Паралелно с икономическите мерки, започва и работа по Закона за съдебната власт, като фокусът е избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат. Витанов критикува предишните реформи, които според него са довели до „феномени в съдебната власт като Чолаков, Сарафов и Гешев”. За да се избегнат подобни фигури в бъдеще, ще бъдат въведени строги и обективни критерии за измерване на нравствените качества на кандидатите. За избора на нов ВСС ще са нужни 160 гласа, което изисква подкрепа от други партии, но Витанов предупреди, че няма да допуснат „извиване на ръце”.

Попитан за назначенията на кадри, свързани с „Има такъв народ”, в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определяйки ги като експерти в своите области.

Той отхвърли спекулациите, че назначенията са реверанс към ИТН.

„ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот”, категоричен бе той.

Относно паралелите между Румен Радев и Виктор Орбан, Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петер Мадяр, тъй като и двамата „търсят коренна промяна в управлението на своите държави”.

За споразумението с Украйна Витанов уточни, че то е по-скоро меморандум за намерение, а не международен договор, и не изисква ратификация.