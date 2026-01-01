Единайсет души са откарани в болници с наранявания след експлозия на плавателен съд край Маями, съобщи пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирана от Асошиейтед Прес.

Взетият под наем плавателен съд се е намирал в залива Бискейн, близо до плитчината Хоулоувър, когато на борда е избухнала експлозия, сочи предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида.

Повече от две дузини спасителни екипи са реагирали следобед и са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“, съобщи пожарно-спасителната служба на Маями-Дейд в изявление. Тя посочи, че е транспортирала 11 души до болници.

Нито една от двете служби не предостави информация за състоянието на ранените.

Щатската комисия за опазване на природата съобщи, че е започнало разследване.

Сред екипите, реагирали на инцидента, е била и бреговата охрана на САЩ.