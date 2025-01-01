Под ръководството на Районна прокуратура – Самоков се водят разследвания по новообразувани досъдебни производства за престъпления, извършени при условията на домашно насилие.

Случай в Ихтиман

49-годишен мъж от Ихтиман е привлечен като обвиняем за това, че на 1 ноември 2025 г. е упражнил физическо насилие спрямо жена, с която е живял във фактическо съжителство.

Пострадалата е получила травматични увреждания – хематоми, синини, рана и оток по главата и лицето.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за процесуална принуда „гаранция в пари“ в размер на 500 лева.

Случай в село Костадинкино

По друго досъдебно производство 50-годишен мъж от село Костадинкино, община Ихтиман, е обвинен, че на 31 октомври 2025 г. е нанесъл телесна повреда на баща си, на 83 години.

В същия имот обвиняемият е държал незаконно високорискови наркотични вещества – канабис и кетамин.

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване, изготвена е химическа експертиза и е приложен медицински документ за оказана спешна помощ.

Обвиняемият е осъждан и с криминални регистрации. По искане на прокуратурата съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“.