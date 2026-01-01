Днес ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обед на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София – около 19°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и следобед. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

В сряда ще бъде предимно слънчево, следобед над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Преди обед на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 19° и 24°. В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло.