32-ма подготвени и сертифицирани пилоти трябва да има за ескадрилата от Ф-16, която ще имаме през 2028 г. Това обяви пред журналисти министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

„Имаме вече пилоти и структури наши момчета, които могат да осигуряват обучението,. Имаме и американски пилот, който ще бъде три години в България като инструктор и ще подпомага този процес. Тоест не можем да говорим за air policing сега с Ф-16 веднага от момента, в който самолетът пристигне. Необходима е подготовка, обясни Запрянов.

Министърът на отбраната говори пред журналисти във Велико Търново, след като заедно със заместничката си Аделина Николова провериха готовността на завод „Терем – Ивайло“ ЕООД за асемблиране на новите бойни машини „Страйкър“.