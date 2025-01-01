Възстановено е движението в участъка от пътното платно в кв. "Панчарево" в района на ресторант "Лебед", видя репортер на БТА.

По-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см. движението беше спряно.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обяви по-рано днес, че е получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и кв. "Панчарево". "В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там", уточни Неделков.

Екипи на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община работят по отстраняване на завиряванията на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, посочи директорът на инспектората. По думите му екипите са работили през цялата нощ на всички критични точки в града. „Имаме информация за завиряване в участъка на бул. „Шипченски проход“, където временно е спряно движението на трамваите с номера 21 и 23. Осигурени са автобуси, които превозват пътници по линията от депо „Искър“ до бул. „Димитър Моллов“. При отстраняване на проблема движението ще бъде възстановено“, уточни Неделков.

Той допълни, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, където екипите са предприели необходимите действия за отводняване на участъка.

По думите му прогнозата за днес е за спиране на валежите, което ще облекчи работата на екипите. Шахтите се почистват по график, но при нужда се предприемат и извънредни действия. При обилни валежи падналите листа временно запушват решетките и това води до завиряване, уточни директорът на инспектората. Той допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ реагират своевременно и почистват шахтите на място.