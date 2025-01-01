"Възраждане" категорично се разграничава от нападението над журналиста Благой Бекриев и оператора Калоян Калчев, пишат официално от партията.

"Политическата организация е предприела всички необходими действия, за да може журналистите да бъдат допуснати до протеста и да извършват без да бъдат възпрепятствани служебните си задължения. През целия ден екипи на всички телевизии присъстваха на протеста, те осъществяваха включвания на живо и отразяваха изявления на присъстващите по тяхна преценка и съобразно редакционната политика на медията, която представляват", пишат от "Възраждане".

Оттам допълват, че в 15:00 ч. към протеста са се присъединили симпатизанти на друга политическа партия, които активно са започнали да опитват да правят провокации, да разединяват протеста и да създават напрежение.

"Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала. Готови сме да се включим в дискусии по темата, както и в работни срещи за обсъждане на медийното законодателство", допълват от партията.