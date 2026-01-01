Днес облачността над страната ще се задържи значителна, на много места с краткотрайни валежи. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България северен вятър, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Минималните температури сутринта ще бъдат между 4° и 9°, в София 4°-5°, максималните - между 12° и 17°, в София – около 13°.

Вечерта облачността ще започне да се разкъсва и намалява.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

В неделя валежите навсякъде ще спрат, като преди обяд все още слаби превалявания ще има в южните и планинските райони. Облачността над цялата страна ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад.

Затоплянето ще продължи и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 15° и 20°, а минималните ще бъдат между 3° и 8°. В началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево и още по-топло. Ще се усили вятърът от северозапад.