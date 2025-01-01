Нека да им дадем малко време. Въпросът е много сложен и не е от вчера. Нека да не са само на думи, но да има и дела, да има практически мерки. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Пловдив относно Националния борд по водите, който проведе заседание вчера.

"Малко така без надежда оставиха вчера, като казаха тази голяма сума - 3,5 милиарда лева. Сякаш отначало казаха - няма да се справим. Но аз съм склонна да им дадем време", посочи Йотова.

Тя коментира и изказването по темата на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов. "Учудих се от острата реакция на мандатоносителя господин Борисов тази сутрин, защото той сякаш не им даде и два дни, за да начертаят своите виждания, своята програма, да начертаят своите стъпки с една, според мен, безпрецедентна остра критика и към министър-председателя. Такава, която той дори не е получил от опозицията", каза вицепрезидентът.

„Нуждаем се в момента от много засилени икономически и търговски връзки с всички части на света, особено позабравените напоследък отношения с азиатските държави, в това число и с Китай“, каза вицепрезидентът Илияна Йотова преди официалното откриване на Балкано-китайския икономически форум "Пътят на коприната" в Международния панаир в Пловдив. "Аз придавам голямо значение на такъв форум. Надявам се той да е първият, но не и последният", посочи Йотова.

Форумът е част от програмата на 79-тото издание на Международния технически панаир, който беше открит вчера.

Вицепрезидентът припомни, че през 2019 година на официално държавно посещение в Китай президентът Румен Радев и неговият колега Си Цзинпин, подписаха споразумение за стратегическо партньорство. "За съжаление това партньорство, като че ли остана само на хартия. Няма нито един значим проект, няма движение в тази посока. Затова се надявам с помощта на неправителствения сектор, на търговски, индустриални, икономически камари, с помощта и на местната власт, нещо да се придвижи в тази посока. С голямо любопитство днес ще чуем с моя екип предложенията", каза още пред журналисти Илияна Йотова.