Велосипедистка загина след удар от микробус край Елин Пелин, събщиха от полицията.

Сигнал е получен снощи, около 19:30 ч. в Районното управление

На място веднага са били изпратени полицейски екипи, които установили микробус и жена без видими светлоотразителни елементи както по облеклото ѝ, така и по управлявания от нея велосипед. Екип на спешна помощ е констатирал смъртта ѝ на място.

Водачът на микробуса е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двата теста са дали отрицателен резултат.

По случая е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.