Първата пощенска марка за 2026 г. - „България в еврозоната", беше валидирана днес на церемония в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Пощенската марка е с номинал 1 евро и е дело на художника доц. Ненко Атанасов.

Филателното издание беше валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

„Това е дългогодишна мечта за поколение българи и аз се радвам, че именно нашето правителство успя да осъществи тази мечта и България днес да заеме своето достойно място сред държавите членки на еврозоната. С приемането ни в еврозоната приключи и процесът по пълната интеграция на страната ни в Европейския съюз“, коментира министър Петкова.

„Марката има голямо историческо значение, защото дава знак за една нова икономическа епоха, в която влиза България”, заяви министър Караджов.

БТА