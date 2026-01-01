Трима души са задържани след сигнал за стрелба в столичния квартал „Младост 3“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал вечерта на 4 ноември в района на блок 318.

По информация на „Фокус“ двама мъже, които са били под въздействието на алкохол, са произвели изстрели в близост до жилищния блок. Впоследствие те са задържани. Няма данни двамата да страдат от психични заболявания.

На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията, както и психолози. В района е пристигнал и директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Периметърът около блока е бил отцепен.

От МВР уточняват, че причините и обстоятелствата около стрелбата се изясняват.