Инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности, посочиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

След като през 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, Столичната община преминава към следващ етап – подготовка и реализация на ключови проекти за рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура, част от които не са обновявани от десетилетия, съобщиха от Общината. Оттам допълниха, че усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии, така и към рехабилитацията на съществуващи, които не са обновявани.

Един от най-важните проекти за 2025 г. беше изграждането на нов релсов път с разширението на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента, се посочва в съобщението. Проектът осигурява директна връзка на квартал „Илиянци“ с метрото и централната градска част. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трамвайното трасе по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“. Трасето не е ремонтирано от изграждането си, а завършването на обекта се очаква през настоящата година.

Сред ключовите обекти, които Общината посочи, е и реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“.

Инвестициите в трамвайната мрежа ще продължат и през 2026 г. Сред трасетата, по които направление „Обществено строителство“ работи, са тези по бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“, бул. „Джеймс Баучер“, бул.”Христо Ботев”, бул. „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“.

За бул. „Джеймс Баучер“ е планирана рехабилитация в участъка от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“ с дължина около 1,2 км. Проектът е изготвен и предстои съгласуване и издаване на разрешение за строеж, посочиха от Общината.

Предвижда се и рехабилитация на бул. „Мария Луиза“ в отсечката от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, както и цялостна реконструкция на около един километър трамваен релсов път. Планиран е и основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ от бул. „Прага“ до бул. „Сливница“, който ще се изпълнява заедно с обновяването на трамвайното трасе.

Разработен е проект за продължение на бул. „Копенхаген“ от „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“. Реализацията му ще осигури директна трамвайна връзка между кварталите „Младост“ и „Дружба“, като се предвижда изграждането на около 1 км ново трасе, съобщиха от Общината.

Столичната община подготвя и обявяването на обществена поръчка за проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе с преместване на съществуващия релсов път по бул. „Скобелев“ в северна посока. Процедурата ще бъде стартирана след задължителния контрол от Агенцията по обществени поръчки, където документацията е внесена на 20 ноември 2025 г., се посочва в съобщението.

Продължава и ремонтът на трамвайните линии по бул.”Янко Сакъзов” в участъка от ул. „Кракра“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От СО посочиха, че с реализирането на тези проекти общината цели устойчиво развитие на трамвайния транспорт и по-добра свързаност между кварталите, като част от дългосрочната стратегия за модерна и достъпна градска инфраструктура.

Преди дни официално тържество по случай годишнината на трамвайния транспорт в София се състоя в трамвайно депо „Клокотница“, откъдето точно преди 125 години потегля първият столичен трамвай. Щастлив съм, че с колективните усилия на администрацията и Столичния общински съвет миналата година приехме амбициозна програма за инвестиции в градския транспорт и една голяма част от тях са насочени именно в развитието на трамвайния транспорт, каза на събитието столичният кмет Васил Терзиев.